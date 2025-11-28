Рождественский пост начался у православных христиан 28 ноября

Важно ограничить себя не только в пище

С сегодняшнего дня, 28 ноября, у православных христиан начинается Рождественский пост. Он продлится 40 дней и завершится в праздник Рождества Христова, 7 января. Что выделяет этот пост среди других, почему он длится именно 40 дней и каков календарь питания по дням для мирян — в материале ИА «Первое областное».

История Рождественского поста

Пост, предваряющий светлый праздник Рождества Христова, вошел в обиход православной церкви в IV веке. На разных территориях его продолжительность соблюдалась неодинаково. И лишь в 1116 году на Константинопольском соборе при патриархе Луке было решено соблюдать пост на протяжении 40 дней.

Почему именно такой срок?

«Подобно тому, как израильский народ провел сорок лет странствий по пустыне перед вступлением в землю обетованную, так же и православная церковь направляет верующих через сорокадневный период воздержания», — объяснил журналисту ИА «Первое областное» клирик челябинского храма Успения Пресвятой Богородицы священник Виктор Голубцов.

Особенность Рождественского поста

Рождественский пост — наиболее вдохновляющий из всех других, отмечает отец Виктор.

«Он пропитан ожиданием удивительного и значимого события — явления Бога на земле, пришедшего для спасения человечества. К этому добавляется современный праздник Нового года, знаменующий начало новых земных надежд».

Кроме того, Рождественский пост — это время для милосердия. Важно усилить заботу о близких, помогать им советом, поддерживать, утешать. Ведь помощь — это не только про деньги.

Календарь питания

При подготовке к празднику Рождества Христова верующие на 40 дней отказываются от употребления в пищу продуктов животного происхождения: мяса, яиц, молочных изделий. Рыбу разрешено есть только в определенные дни. Причем в более строгой версии поста употреблять ее в пищу можно реже, в менее строгой — чаще.

Более строгий вариант поста предусматривает на период с 28 ноября по 1 января отказ от рыбы в будние дни. По вторникам и четвергам можно есть пищу с растительным маслом, по понедельникам, средам и пятницам — горячую пищу без масла. По праздникам предусмотрены послабления.

В период с 2 по 6 января и без того строгий пост становится еще строже: рыбу не рекомендуется есть даже в выходные, а в понедельник, среду, пятницу и в сочельник предписано сухоядение.

Существует и менее строгий вариант Рождественского поста. Он разделен на три периода: первый, который длится с 28 ноября по 19 декабря, второй — с 20 декабря по 1 января, третий — с 2 по 6 января.

В первый период по понедельникам разрешена горячая пища, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям — рыба, грибы, крупы с растительным маслом. По средам и пятницам держится строгий пост с сухоядением.

Во второй период рыба разрешена только в субботу и воскресенье. В третий — рыбу не рекомендуется есть даже в выходные. По понедельникам и средам, а также в сочельник предписывается сухоядение.

И первый, и второй варианты поста — это строгие уставы по Типикону, предназначенные в первую очередь для монахов. Среди мирян широко распространен следующий вариант поста:

рыба разрешена во все дни, кроме среды и пятницы и в период с 2 по 6 января;

с 2 по 6 января — сухоядение;

в сочельник — самый строгий пост. Те, кто готовится причаститься на ночной праздничной литургии, не должны ничего есть и пить за несколько часов до богослужения.

Важно: при благословении священника беременные, кормящие женщины и те, кто страдает от хронических заболеваний, могут воздержаться от соблюдения поста.

«Пост представляет собой сознательное устремление души и свободную жертву, приносимую Господу. Без этих качеств соблюдение ограничений становится обычной диетой», — подчеркивает отец Виктор.

То есть на период поста важно не только ограничивать себя в пище, но и чаще молиться, посещать храмы, читать Священное Писание, помогать ближним и воздерживаться от греха.