96 тысяч челябинцев отдохнули на пляжах минувшим летом

Сегодня в областном центре официально закрыли купальный сезон

За время работы муниципальных пляжей, а их открыли в середине мая, на озерах Челябинска под присмотром спасателей отдохнули почти 96 тысяч южноуральцев. Такую цифру приводит глава Челябинска Алексей Лошкин в личном телеграм-канале. Сегодня в областном центре официально закрыли купальный сезон.

«Безопасность на воде этим летом обеспечивали матросы Челябинской городской спасательной службы. За сезон они 242 раза оказали помощь нуждающимся. Спасли от гибели 12 человек, в числе которых и дети. Матросы внимательно следили за обстановкой и не допустили ни одной трагедии», — заметил мэр.

Сегодня спасатели продемонстрировали свои навыки на показательных выступлениях и ушли на заслуженный отдых.

Берега озер в черте Челябинска больше не охраняются. Глава Челябинска попросил горожан соблюдать бдительность у воды.

Кстати, в последние дни лета пляжи Челябинска были забиты посетителями даже в будни. Фотограф Первого областного информагентства Алексей Журавлев привез оттуда фоторепортаж.