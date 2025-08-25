Челябинцы в последние дни лета-2025 атаковали городские пляжи

Купальный сезон в Челябинске официально завершится 1 сентября 2025 года

Несмотря на то что до осени осталась всего неделя, челябинцы не спешат расставаться с летним отдыхом. Особенно когда последние деньки выдаются очень даже жаркими — на термометре 28 градусов. Для будничного отдыха южноуральцы все так же выбирают городские пляжи и греются на них даже в полдень понедельника. Чтобы прочувствовать атмосферу, смотрите солнечный фоторепортаж с популярных мест отдыха Челябинска.





Один из любимых пляжей горожан — Шершневский. Найти свободное местечко в два часа дня в понедельник — уже задачка не из легких. Пляж буквально забит семьями: дети резвятся в воде, а родители наблюдают за ними, греясь на солнышке.





«Один день только такой выдался. Дети из воды не выходят, наконец-то солнце и жара», — делится посетитель пляжа.





Мы проверили — вода теплая. Даже несмотря на дождливые холодные деньки, купаться еще можно.

Купаться на «запрещенках» хоть и нельзя, но многих это не останавливает. На пляже озера Смолино «Восход» люди загорают, плавают и летают на параплане. Правда, на пляже стоит запрещающая табличка, однако дети пробегают мимо прямо в воду.





На карьерах люди тоже есть. Например, на Изумрудном людей хоть отбавляй. Несмотря на то что пляжа там нет и места совсем не оборудованы для купания, челябинцы все так же выбирают его для отдыха. Причем очень даже активного: прыгают не только со скал, но и с заброшенных зданий рядом. Подростки «бомбочкой» ныряют в карьер с разной высоты и соревнуются, кто пролетит дальше.





Рыбаки на карьере тоже есть. Мужчина с двумя удочками ловит на живца с самого низкого берега. Рыбак только и успевает кричать отдыхающим мальчишкам прыгать подальше от уток, плавающих рядом.

«Здесь, кстати, окуни должны ловить. Но у меня они почти не попадаются. А знакомый недавно поймал рыбку какую-то — на щучку маленькую похожа», — делится рыбак.

Сегодня, 25 августа, на аппаратном совещании в мэрии сообщили, что с 1 сентября матросы на городских пляжах прекращают свою работу. Там останутся только патрульные группы. На этом купальный сезон — 2025 можно считать официально закрытым.





Напоминаем, эта неделя завершится дождями и прохладой. Уже завтра жара начнет ослабевать. К концу недели температура в городе снизится до +15 градусов.

Автор: Елизавета Михно