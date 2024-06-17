90-летняя жительница Магнитогорска встала на ноги после перелома шейки бедра

Ранее такой диагноз в преклонном возрасте звучал как приговор

Травматологи магнитогорской городской больницы № 3 прооперировали 90-летнюю пациентку с переломом шейки бедра. Уже на пятые сутки после вмешательства женщина встала на ноги и начала двигаться, сообщает пресс-служба клиники.

Еще несколько лет назад пациентов такого преклонного возраста не брали на операцию. Им просто накладывали гипс и делали вытяжение. Человек оставался практически обездвижен, постельный режим приводил к развитию дыхательных и сердечно-сосудистых патологий и, как следствие, к смерти. Но сейчас большей части возрастных пациентов устанавливают протез — после этого человек возвращается к активной жизни.

«Без операции шансы выжить крайне малы. Мы обследовали 90-летнюю пациентку в первые часы поступления. Провели и УЗИ сердца. Это позволило оценить, вынесет возрастной пациент операцию или нет. В этом случае мы убедились, что операция пройдет благополучно», — говорит заведующий травматологическим отделением ГБ № 3 Михаил Черников.

Травматологи собрали сломанные кости под контролем рентген-дуги и закрепили специальными биосовместимыми материалами российского производства.

На пятый день пенсионерка смогла встать на ноги.

Между тем травматологи Челябинской областной клинической больницы вернули возможность двигаться пациентке, которая потеряла в ДТП ногу.