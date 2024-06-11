Челябинке, потерявшей в ДТП ногу, вернули возможность двигаться

Травматологи ЧОКБ провели необходимую операцию

Травматологи Челябинской областной клинической больницы помогли челябинке вернуться к активной жизни после тяжелого ДТП и потери ноги. Молодая женщина долго была прикована к инвалидному креслу, а теперь она сможет встать на костыли и передвигаться самостоятельно, сообщает пресс-служба клиники.

Два года назад машина, в которой с другом ехала Алсу Феткулова, врезалась в столб напротив цинкового завода. В больнице женщине ампутировали одну ногу, а переломанные кости второй ноги укрепили штырями. Медики ждали, что кости срастутся, нога окрепнет и Алсу сможет ходить на протезе.

Однако кости второй ноги не срастались — на эту ногу нельзя было опереться. К тому же женщину мучили постоянные боли. И Алсу обратилась за помощью в другую клинику, к другим врачам.

«Иногда переломы так и не срастаются, несмотря на лечение. Такое бывает», — говорит заведующий отделением травматологии и ортопедии № 2 Кирилл Абрамов.

Челябинские врачи провели консультации с ведущими федеральными центрами и выбрали для Алсу новую программу лечения.

«Мы получили на нее необходимый расходный материал и сделали все возможное, чтобы женщина могла вернуться к нормальной жизни», — говорит заместитель главного врача ЧОКБ по хирургической работе Илья Бондаревский.





Травматологи удалили прежний фиксатор, выполнили костную пластику, а на место старого установили новый фиксатор.

«Теперь я практически не чувствую боли. Я могу смело вставать, не боюсь ничего, потому что знаю, что никакой штырь не сдвинется», — говорит Алсу Феткулова.

Сегодня женщина воспитывает двух дочек-дошкольниц, занимается керлингом в паралимпийской сборной, а год назад представляла Челябинск на конкурсе красоты, где получила титул «Королева улыбки». Кроме того, Алсу ведет блог о своей жизни в инвалидной коляске под названием «Баба Яга Костяная Нога» в сети VK. Она надеется, что, став мобильной, начнет успевать еще больше.