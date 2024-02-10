90% избирательных участков в Челябинской области оборудовали видеокамерами

Все работы завершат до конца февраля

В Челябинской области подготовка к выборам президента России не прекращается ни на минуту. На сегодняшний день уже 90% избирательных участков оборудованы видеокамерами, которые направлены на обеспечение открытости и легитимности избирательного процесса. При этом часть работ была выполнена еще в 2023 году, сообщил директор челябинского филиала «Ростелеком» Евгений Макагонов.

Почти две тысячи IP-камер уже установлены на участках, расположенных в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Аше, Карталах и других городах и районах. В их поле зрения попадают рабочие места членов избирательных комиссий со списками, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Камеры установлены таким образом, чтобы минимизировать слепые зоны и при этом не нарушать право избирателей на тайну голосования.

«На каждом избирательном участке специалисты „Ростелекома“ установили компактные видеокамеры с флеш-картой объемом не менее 64 Гб, коммутатор доступа, антивандальный шкаф и источник бесперебойного питания, время автономной работы которого составляет не менее 20 минут»,— рассказал Евгений Макагонов.

При этом компания задействует собственные высокоскоростные оптические каналы связи и центры обработки данных, которые защищены от хакерских атак и уже доказали свою эффективность при проведении предыдущих выборов и ЕГЭ.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Ранее ЦИК утвердила текст бюллетеня.