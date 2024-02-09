ЦИК утвердила текст бюллетеня для голосования на выборах президента России Всего будет напечатано более 113 миллионов листовок



Напротив каждого кандидата указаны краткие сведения: год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах и к какой политической партии принадлежит.



Всего избирательными комиссиями будет напечатано более 113 миллионов избирательных бюллетеней.



На сегодняшний день зарегистрированы четыре кандидата на пост главы государства: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвижение).



Напомним, что жители Челябинской области уже подали



Напомним, для тех, кто в дни голосования — 15, 16 и 17 марта — будет в отъезде, но намерен выразить свое гражданское мнение, предусмотрена такая технология



Также южноуральцы смогут проголосовать



Кстати, до выборов в дома южноуральцев постучат обходчики, которые с помощью специального приложения расскажут о порядке избирательных действий, кандидатах, доступных формах голосования и многом другом. Адресно информировать избирателей начнут с 17 февраля. Сейчас идет подготовка обходчиков.

Сегодня, 9 февраля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента. Имена зарегистрированных кандидатов расположены в алфавитном порядке, сообщает пресс-служба ЦИК России.Напротив каждого кандидата указаны краткие сведения: год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах и к какой политической партии принадлежит.Всего избирательными комиссиями будет напечатано более 113 миллионов избирательных бюллетеней.На сегодняшний день зарегистрированы четыре кандидата на пост главы государства: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвижение).Напомним, что жители Челябинской области уже подали более 4 500 заявлений о голосовании не по месту жительства на выборах президента Российской Федерации.Напомним, для тех, кто в дни голосования — 15, 16 и 17 марта — будет в отъезде, но намерен выразить свое гражданское мнение, предусмотрена такая технология как «Мобильный избиратель» Также южноуральцы смогут проголосовать в электронном виде . Для этого необходимо подать соответствующее заявление на портале «Госуслуги». А для тех, кто придет голосовать впервые, подготовили подарки.Кстати, до выборов в дома южноуральцев постучат обходчики, которые с помощью специального приложения расскажут о порядке избирательных действий, кандидатах, доступных формах голосования и многом другом. Адресно информировать избирателей начнут с 17 февраля. Сейчас идет подготовка обходчиков.

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