800 школьников на Южном Урале сдают ЕГЭ в первый резервный день

Сегодня выпускники напишут работы по географии, литературе, физике и обществознанию

В четверг, 13 июня, в России проходит резервный день сдачи ЕГЭ. На Южном Урале экзамены сегодня будут сдавать 800 выпускников, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Сегодня выпускники напишут работы по географии, литературе, физике и обществознанию. Для этого в регионе откроют восемь пунктов проведения экзаменов.

Экзамен по обществознанию включает 25 заданий: 16 с кратким ответом и 9 — с развернутым. На выполнение работы отводится 3 часа 30 минут (210 минут).

Экзамен по географии состоит из 29 заданий: 21 задание с кратким ответом и 8 — с развернутым ответом. Школьникам дают 3 часа (180 минут). При выполнении заданий можно использовать непрограммируемый калькулятор.

Участникам ЕГЭ по литературе предстоит выполнить 11 заданий за 3 часа 55 минут (235 минут). Во время написания экзамена можно пользоваться орфографическими словарями, которые предоставляются в ППЭ.

Экзаменационная работа по физике включает 26 заданий, которые нужно выполнить за 3 часа 55 минут (235 минут). Разрешено использовать непрограммируемый калькулятор и линейку.

Результаты будут известны не позднее 26 июня.

Между тем шесть человек из Челябинской области уже набрали на ЕГЭ по 200 баллов.