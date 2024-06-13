В Челябинской области шесть человек сдали ЕГЭ на 200 баллов

Это выпускники из Челябинска и Магнитогорска

Шесть выпускников из Челябинской области сдали ЕГЭ на 200 баллов. Первыми итогами экзаменационной кампании поделился Минобр региона.

«После утверждения результатов по русскому языку определены шесть человек, получивших 100 баллов по двум предметам. Это выпускники из Магнитогорска и Челябинска», — сообщает министерство.

Максимальные 100 баллов по русскому языку получили 49 выпускников.

Стобалльные результаты ЕГЭ по химии и литературе получили 66 выпускников.

Участники ЕГЭ могут ознакомиться с результатами в своих образовательных организациях или воспользовавшись сервисом ознакомления с результатами на сайте Рособрнадзора. Также результаты ЕГЭ доступны авторизованным пользователям портала Госуслуги.