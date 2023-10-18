Более 100 домов остались без отопления и горячей воды в Челябинске из-за аварии

ЧП произошло на магистральном трубопроводе на Северо-Западе

Вечером 17 октября на Северо-Западе Челябинска на магистральном трубопроводе произошла авария. В результате без горячей воды и отопления остались более 100 многоквартирных домов. Изначально завершить работы планировали до полуночи, однако аварию устраняют до сих пор, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Челябинска.

Из-за повреждения на трубопроводе без воды и отопления остались 112 домов, расположенных в микрорайоне № 18 в границах улиц Чичерина, 40-летия Победы, Салавата Юлаева, Звенигородской, проспекта Победы и Комсомольского проспекта. Аварию устраняют сотрудники компании «УСТЭК-Челябинск».

«Планировали завершить работы до 24:00, но пока еще работают. Число отключенных домов сократилось»,— сообщили ИА «Первое областное» утром 18 октября в мэрии.

Как долго продлятся работы — пока неизвестно. Следите за обновлениями на нашем сайте.