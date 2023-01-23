70% жилья для детей-сирот из Челябинской области приобретается в новостройках

В 2023 году власти планируют купить 500 квартир

В 2022 году для детей-сирот из Челябинской области были куплены 896 жилых помещений на общую сумму 1,38 млрд рублей. Об этом на первом заседании комитета ЗСО по социальной политике заявила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

«Около 70% жилья приобретено в новостройках, в том числе 153 квартиры со сроком сдачи в 2023 году»,

— отмечают в Минсоце.

Еще 227 человек из числа детей-сирот воспользовались новой мерой поддержки — компенсацией расходов за наем жилого помещения.

«Совместная работа депутатского корпуса, губернатора Алексея Текслера и правительства региона позволила в 2022 году на 60 процентов увеличить выделение бюджетных средств на приобретение жилья для детей-сирот. Ситуация осложняется тем, что выросла стоимость квадратного метра жилья, но мы договорились с министерством социальных отношений, что количество приобретаемого жилья не должно уменьшиться. Нужно стремиться к тому, чтобы потребность в жилых помещениях для детей-сирот была закрыта полностью», — говорит председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков.

На начало 2023 года в жилье нуждаются 3599 детей в возрасте от 18 лет и старше. Планируется приобрести 500 квартир.

Напомним, с 2022 года в Челябинской области дети-сироты получают компенсацию за наем жилья. Максимальный размер выплаты — 6000 рублей, если квартира арендована в городах региона, и 3000 — в муниципальных районах.

