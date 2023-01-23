«Около 70% жилья приобретено в новостройках, в том числе 153 квартиры со сроком сдачи в 2023 году», — отмечают в Минсоце.
Еще 227 человек из числа детей-сирот воспользовались новой мерой поддержки — компенсацией расходов за наем жилого помещения.
«Совместная работа депутатского корпуса, губернатора Алексея Текслера и правительства региона позволила в 2022 году на 60 процентов увеличить выделение бюджетных средств на приобретение жилья для детей-сирот. Ситуация осложняется тем, что выросла стоимость квадратного метра жилья, но мы договорились с министерством социальных отношений, что количество приобретаемого жилья не должно уменьшиться. Нужно стремиться к тому, чтобы потребность в жилых помещениях для детей-сирот была закрыта полностью», — говорит председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков.
На начало 2023 года в жилье нуждаются 3599 детей в возрасте от 18 лет и старше. Планируется приобрести 500 квартир.
Напомним, с 2022 года в Челябинской области дети-сироты получают компенсацию за наем жилья. Максимальный размер выплаты — 6000 рублей, если квартира арендована в городах региона, и 3000 — в муниципальных районах.