В Нагайбакском районе Челябинской области в магазинах появились специальные ящики для благотворительных пожертвований на нужды бойцов СВО. На собранные деньги волонтеры будут приобретать необходимые вещи и оборудование для военнослужащих. Об этом сообщили на странице группы «Нагайбак Фронту» в социальной сети «ВКонтакте».
Ящики для пожертвований установлены в магазинах нескольких сел и поселков. Например, в селе Фершампенуаз их можно найти в магазинах, расположенных по адресам:
- ул. Карла Маркса, 32, 65 и 75;
- ул. Труда, 45/1;
- ул. Ленина, 57;
- ул. Советская, 77.
На ящиках также написан номер карты, на которую можно перевести деньги на покупку необходимых вещей для военнослужащих. Волонтеры просят при переводе писать в комментариях к платежу «СВО».