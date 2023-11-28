В магазинах Нагайбакского района установили ящики для пожертвований на нужды СВО

Перевести деньги можно и на карту

В Нагайбакском районе Челябинской области в магазинах появились специальные ящики для благотворительных пожертвований на нужды бойцов СВО. На собранные деньги волонтеры будут приобретать необходимые вещи и оборудование для военнослужащих. Об этом сообщили на странице группы «Нагайбак Фронту» в социальной сети «ВКонтакте».

Ящики для пожертвований установлены в магазинах нескольких сел и поселков. Например, в селе Фершампенуаз их можно найти в магазинах, расположенных по адресам:

ул. Карла Маркса, 32, 65 и 75;

ул. Труда, 45/1;

ул. Ленина, 57;

ул. Советская, 77.

На ящиках также написан номер карты, на которую можно перевести деньги на покупку необходимых вещей для военнослужащих. Волонтеры просят при переводе писать в комментариях к платежу «СВО».