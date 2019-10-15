Кошка, просидевшая 6 дней взаперти, выбралась на волю

Теперь животному требуется помощь ветеринаров.

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В Копейске освободили кошку, которая провела в закрытом помещении 6 дней. О том, что животное мучается взаперти без воды и пропитания, неравнодушные жители сообщили в социальных сетях. Для вызволения кошки была подготовлена целая спасательная операция, поскольку никто не знал, кто владелец данного помещения. Информация о том, что животное выпустили, также появилась в социальных сетях. По словам очевидцев, хозяева сами приехали и открыли дверь.

Теперь животное нуждается в помощи.

«Кошечку сегодня освободили и привезли мне. У бедняжки какая-то шишка на боку, нужна помощь очень срочно. Возможно что она была беременна, но так как она сидела голодом несколько дней, котята могли погибнуть, нам очень срочно нужна помощь врача», — пишет пользователь Юлия Салатун-Ефременкова.

Как сообщает Юлия, в данный момент у нее живет уже более 20 кошек. Для того, чтобы спасти еще одну, ей требуется помощь. Если у вас есть возможность помочь, вы можете найти Юлию Салатун-Ефременкову в социальных сетях.