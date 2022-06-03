77 тысяч школьников из Челябинской области уже получают новую социальную выплату

Это дети от 8 до 17 лет из семей с невысоким доходом

В Челябинской области новую выплату на детей от 8 до 17 лет уже назначили 77 тысячам школьников. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает пресс-служба Челябинского отделения ПФР.

«Заявления на выплату рассматриваются в течение 10 рабочих дней. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после вынесения решения. При одобрении выплаты деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней»,

— напоминают южноуральцам в пресс-службе.

Новая выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьям в случае, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека (в Челябинской области это 11 тысяч 887 рублей), имущество семьи не превышает установленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

Размер новой выплаты зависит от уровня дохода родителей и составляет 50, 75 или 100% от прожиточного минимума ребенка в регионе, то есть от 12 тысяч 444 рублей.