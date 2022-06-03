«Заявления на выплату рассматриваются в течение 10 рабочих дней. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после вынесения решения. При одобрении выплаты деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней», — напоминают южноуральцам в пресс-службе.
Новая выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьям в случае, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека (в Челябинской области это 11 тысяч 887 рублей), имущество семьи не превышает установленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.
Размер новой выплаты зависит от уровня дохода родителей и составляет 50, 75 или 100% от прожиточного минимума ребенка в регионе, то есть от 12 тысяч 444 рублей.
Подать заявление на выплату можно на Едином портале госуслуг, в клиентских офисах ПФР и МФЦ.
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