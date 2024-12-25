50 больших автобусов вышли на маршруты в Челябинской агломерации в 2024 году

Это современный транспорт, работающий на газе

В 2024 году в Челябинскую область в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» поступило 50 больших газовых автобусов. Часть из них летом вышла на маршрут № 483, соединяющий Старокамышинск и центр Челябинска, еще часть — в ноябре на маршрут № 123 Копейск — ПКиО имени Гагарина, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

«Начиная с 13 августа по ноябрь включительно на маршруте № 483 было перевезено более миллиона пассажиров. На маршруте № 123 автобусы вышли на линию 1 ноября, и за месяц по маршруту проехали 220 374 пассажира»,— уточнили в ведомстве.

Все автобусы оборудованы валидаторами, USB-зарядками, кондиционерами, мониторами и аудиооповещением об остановках. Также предусмотрено оборудование для безопасной посадки и высадки маломобильных граждан.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев отметил, что всего за два года участия в нацпроекте в регион поступил 81 большой автобус. Транспорт востребован местными жителями.

«Национальный проект в целом оказал большое влияние на всю дорожно-транспортную инфраструктуру региона. В лучшую сторону меняется транспортная доступность в городах: обновляются дороги, появляется новый комфортный и безопасный общественный транспорт. Все это повышает качество жизни жителей, их мобильность и экономическую активность», — добавил Алексей Нечаев.

Всего в 2024 году в Челябинской агломерации обновили 380 автобусов, троллейбусов и трамваев.