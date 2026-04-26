5,5 тысячи южноуральцев участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

В этом году со дня трагедии исполняется 40 лет

Сегодня, 26 апреля, в России вспоминают участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, а также жертв этих аварий. Одна из самых страшных техногенных катастроф — на Чернобыльской АЭС — произошла 40 лет назад. Ее последствия могли бы быть более тяжелыми, если бы не мужество свыше полумиллиона людей, которые участвовали в ликвидации аварии. Среди них было 5,5 тысячи южноуральцев, напомнил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Рискуя жизнью и здоровьем, наши земляки выполнили свой долг, защитив людей от дальнейшего распространения радиационной угрозы и показав пример подлинного героизма»,— отметил он.

Сегодня Челябинская область является одним из центров атомной отрасли, и современные южноуральцы, которые трудятся на предприятиях атомной промышленности, обеспечивают национальную безопасность России.

«Регион ответственно использует потенциал ядерной энергии, ставя в приоритет бережное отношение к жизни людей»,— подчеркнул Алексей Текслер.

В памятную дату губернатор выразил благодарность всем ликвидаторам последствий радиационных аварий за самоотверженный подвиг и почтил память тех, кто погиб в результате этих трагических событий.

Ранее в Челябинске открыли выставку о подвиге ликвидаторов аварии в Чернобыле. Она — о том, какие решения герои принимали в тот момент, что чувствовали и чувствовали ли вообще, поскольку времени думать о собственной жизни у них не было.