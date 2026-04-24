В Челябинске открыли выставку о подвиге ликвидаторов аварии в Чернобыле

В мультимедийный парк «Россия — моя история» пригласили ветеранов трагедии 1986 года

Остановить страшные последствия радиации, спасти миллионы людей, не думая о себе, — об этом и не только рассказывает новая выставка «Чернобыль. Ключевое решение», открывшаяся в Челябинске. На церемонию в мультимедийный парк «Россия — моя история» пригласили тех, кто ценой собственного здоровья ликвидировал ту страшную аварию, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Мультимедийная экспозиция «Чернобыль. Ключевое решение» рассказывает об одной из самых значительных экологических трагедий XX века. Особое внимание в ней уделено памяти ликвидаторов последствий аварии из Челябинской области.

Выставка погружает посетителей в атмосферу тех страшных событий: быт ликвидаторов, их воспоминания, подвиги, которые они совершали в первые минуты и дни после катастрофы.

«Это выставка о людях, об их судьбах, о решениях, которые они принимали в тот момент. О том, что они чувствовали — и чувствовали ли вообще, потому что не было времени даже подумать о собственной жизни. Мысль была одна: надо ликвидировать последствия и спасти миллионы людей. Такие трагедии дают нам возможность приобрести опыт, чтобы в будущем подобное не повторилось, и использовать атом уже в мирных целях», — отметила первый замминистра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

Церемония собрала тех, кто помнит трагедию 1986 года, и тех, кто хочет узнать о ней больше. Выставка «Чернобыль. Ключевое решение» стала местом встречи поколений — местом, где можно еще раз окунуться в те события, вспомнить героев и сделать выводы на будущее.

«От имени губернатора Челябинской области хочу сказать вам огромное человеческое спасибо за ваш подвиг. Спасибо за то, что мы сегодня живем, растим наших детей и внуков. Низкий вам поклон. Берегите свое здоровье, берегите своих родных и близких», — обратился к ветеранам — ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС замминистра общественной безопасности региона Валерий Устинов.

Выставка будет работать для всех желающих в мультимедийном парке «Россия — моя история» (ул. Труда, 183).