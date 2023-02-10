47 участников СВО прошли реабилитацию в Челябинском госпитале ветеранов

Демобилизованные бойцы получают лечение и помощь психологов

Сенатор РФ Олег Цепкин и министр здравоохранения региона Агата Ткачева обсудили реабилитацию демобилизованных участников специальной военной операции. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Встреча проходила в Областном госпитале для ветеранов войн. Медики рассказали о видах помощи, на которые могут рассчитывать демобилизованные бойцы, в том числе о работе психологов, которые помогают снимать боевой стресс.

«В Челябинской области хорошая база для реабилитации. Сегодня важно наладить взаимодействие всех структур: органов здравоохранения, социальной защиты, военкоматов, чтобы эта система заработала в полную силу»,

— заметила Агата Ткачева.