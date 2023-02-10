Встреча проходила в Областном госпитале для ветеранов войн. Медики рассказали о видах помощи, на которые могут рассчитывать демобилизованные бойцы, в том числе о работе психологов, которые помогают снимать боевой стресс.
«В Челябинской области хорошая база для реабилитации. Сегодня важно наладить взаимодействие всех структур: органов здравоохранения, социальной защиты, военкоматов, чтобы эта система заработала в полную силу», — заметила Агата Ткачева.
По данным ведомства, реабилитацию в госпитале ветеранов уже прошли 47 участников СВО.
Между тем вдовы и вдовцы ветеранов боевых действий получат максимальную соцподдержку — ранее на выплаты влиял состав семьи.