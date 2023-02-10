Вдовы и вдовцы ветеранов боевых действий получат максимальную соцподдержку

Ранее на выплаты влиял состав семьи

Госдума России приняла во втором и третьем чтениях законопроект о расширении мер соцподдержки супругам военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей. Теперь это не будет зависеть от состава семьи, уточнили в пресс-службе Госдумы РФ.

Вдовы и вдовцы погибших военнослужащих смогут получать медподдержку, компенсацию оплаты ЖКУ и другие меры соцпомощи независимо от того, проживают они одни или с другими лицами — например с родителями. Но при условии, что претенденты на соцподдержку не вступили в повторный брак.