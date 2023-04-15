47 мигрантов проверили полицейские в Сосновском районе

Нарушений правоохранители не выявили

В Сосновском районе Челябинской области полицейские в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» проверили законность деятельности иностранцев в теплицах. Всего документы проверили у 47 жителей ближнего зарубежья, сообщили 14 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Выяснилось, что все трудящиеся в теплицах находятся и работают на территории России без нарушений.

Накануне в ГУ МВД России по Челябинской области сообщили об итогах трехдневных проверок в рамках профилактического мероприятия. Всего полицейские выявили около 500 нарушений. Судами принято 64 решения о выдворении иностранцев.