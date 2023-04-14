В Челябинской области выявили 500 нарушений после проверок мигрантов

Выявлено 29 фактов фиктивной постановки на учет

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Сотрудники полиции в Челябинске, Магнитогорске, других городах и районах проводят оперативно-профилактические мероприятия «Нелегальный мигрант». За три дня правоохранители выявили порядка 500 административных нарушений. Судами принято 64 решения о выдворении иностранных граждан, 53 помещены в Центр временного содержания для принудительного удаления из страны. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в ГУ МВД по региону.

«Кроме этого, гражданин ближнего зарубежья уже депортирован за пределы Российской Федерации. В отношении 46 мигрантов закрыт въезд в страну. Задержан гражданин, находившийся в федеральном розыске», — рассказали в региональном полицейском главке.

За 3 дня мероприятия выявлено 29 преступлений, связанных с фиктивной постановкой на миграционный учет иностранных граждан, три преступления — незаконное пересечение границы. Возбуждено девять уголовных дел. Массовые проверки продолжаются.