37-я неделя 2025 года начнется и закончится 20-градусным теплом в Челябинской области

Однако середина будет вполне осенней — пасмурной и с дождями

До 22 градусов прогреется воздух на Южном Урале в начале новой рабочей недели, сообщает Гидрометцентр.

Однако тепло не продержится долго. Холодные и порывистые северный и северо-западный ветры принесут переменную облачность, в отдельные территории региона — кратковременные дожди.

Вплоть до пятницы, 12 сентября, дневные температуры будут понижаться — до 14-ти, 13-ти и 12-ти градусов, будет пасмурно и повсеместно пройдут дожди, однако в выходные южноуральцев вновь ждет теплая — до 17-20 градусов — и практически безоблачная погода.

Таким образом, есть надежда, что День города челябинцы отпразднуют без погодных эксцессов. Напомним, на следующий уикенд придутся основные мероприятия 289-й годовщины южноуральской столицы.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что в сентябре 2025-го жителей Челябинской области ждут сразу два бабьих лета.