В сентябре-2025 южноуральцев ждут два бабьих лета

Одно из них уже началось

Первый осенний месяц в Челябинской области будет теплым и относительно сухим, сообщает Гидрометцентр России.

По расчетам синоптиков, в сентябре среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается на уровне 10—13 градусов тепла при среднемноголетней норме 9—12 со знаком плюс. Месячное количество осадков также предполагается около нормы (21—37 мм, в горных районах — 37—63 мм).

Как пояснили в Челябинском Гидрометцентре, погоду в осенние месяцы характеризуют как более пасмурную и дождливую, но все же в сентябре нередко проявляется влияние стационарных антициклонов, и тогда устанавливается солнечная и по-летнему теплая погода — бабье лето.

«Оно обычно короткое — в среднем от двух дней до недели. Различают два периода антициклональной теплой погоды: ранняя — устанавливающаяся в конце августа, которая наблюдается сейчас, и более поздняя — со второй половины сентября», — рассказали в ведомстве.

Сентябрь считается одним из месяцев переходного периода: короче становятся дни, длиннее и холоднее — ночи, и к концу сентября световой день уменьшается на 6 часов относительно летнего периода. Также осенью уменьшается количество тепла. У метеорологов за основу смены сезонов берется температурный рубеж: устойчивый переход температуры воздуха через отметку «плюс 10 градусов».

Добавим, в Челябинской области сентябрь бывает очень контрастным. Так, в 1957 году этот месяц был необычно теплым: среднемесячная температура составила 15,8 градуса тепла, что соответствует августу; дневные температуры постоянно держались выше 20 градусов, осадков почти не наблюдалось. А вот 1 сентября в 2022 году оказалось самым теплым днем в сентябре за всю историю наблюдений — в этот день столбики термометров поднимались до 35—37 градусов. Самым холодным месяцем за период наблюдений стал сентябрь‑1958: весь месяц шли дожди, средняя температура воздуха составила плюс 6 градусов.