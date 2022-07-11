35 новых трамваев до конца 2022 года получит Магнитогорск

Подвижной состав города обновится на 95%

В Магнитогорск до конца 2022 года доставят 35 новых трамвайных вагонов. Всего в этом году в город поступит 40 вагонов — пять трамваев город получил за первые полгода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

С учетом того, что с 2017 по 2021 год властями Магнитогорска было приобретено 77 новых трамваев, подвижной состав к концу 2022 года обновится на 95%.

«Сегодня получаешь удовольствие от поездки в трамвае: вагоны новые, ходят по расписанию. Кроме того, это экологически чистый вид транспорта, что очень важно для нашего города. Также важно не только поддерживать в чистоте и порядке парк электротранспорта, но и обеспечивать достойные условия труда для работников предприятия»,— подчеркнул глава города Сергей Бердников.

В Челябинск в этом году доставят 30 новых низкопольных трамваев из партии 2022 года. Первый такой трамвай привезли в город в середине июня, в начале июля он прошел тестовую обкатку. Все вагоны изготавливает для Челябинска Усть-Катавский вагоностроительный завод. Деньги на приобретение трамваев выделены по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.



