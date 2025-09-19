30-летний житель Магнитогорска пожертвовал почкой, чтобы спасти больную мать

Молодой человек десять лет уговаривал маму принять этот дар

Житель Магнитогорска 30-летний Александр Шишигин стал донором почки для своей мамы. Сама женщина и врачи отговаривали Александра от такого поступка, однако парень решился на такую жертву и, говорит, что пошел бы на нее вновь.

Ольге Воронкевич 48 лет. Еще в молодости у нее развилась хроническая болезнь почек. Десять лет назад оба органа отказали, и, чтобы жить, женщине пришлось ездить на гемодиализ. Это современная процедура очищения крови от токсичных веществ и избытка воды при помощи аппарата искусственной почки. Три раза в неделю Ольга ложилась на гемодиализ, процедура длилась по четыре часа — по сути, Ольга была привязана к «искусственной почке».

«В какой-то момент у меня началась непереносимость гемодиализа: кожа чесалась, я задыхалась. Я не знала, как жить», — вспоминает Ольга.

Десять лет назад Александр предложил матери свою почку, но тогда женщина отказалась. После проявления аллергии на гемодиализ пересадка почки стала неотвратимой. Александр начал уговаривать маму принять его дар.

«Когда матушка заболела, мне было очень трудно смотреть, как она угасает. Мысль отдать свою почку была естественной и пришла сразу. Через 10 лет я свое решение не изменил. Мы начали читать статьи о пересадке, разговаривали с докторами и в итоге поняли, что это безопасно — доноры спокойно живут с одной почкой. Я рад, что матушка согласилась, что у меня появилась возможность продлить жизнь близкому человеку», — говорит сам Александр.

Александр признается, что не все знакомые его поддержали. Кто-то был в шоке, но отговаривать от операции никто не пытался. Были и такие, кто одобрил поступок Саши, даже молился в церкви за успех врачей.

Операция была плановой и длилась около двух часов. Изъятие почки и пересадку хирурги проводили в одной операционной. Челябинским хирургам помогали коллеги из Москвы.

«При родственной пересадке почек, когда хирурги забирают орган от живого реципиента, мы должны гарантировать положительный результат, поэтому, как правило, приглашаем своих коллег из Федерального национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова», — говорит главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман.

Результат пересадки, которую провели 12 дней назад, порадовал всех. Пересаженная почка сразу же стала выполнять свои функции. Ольгу сняли с диализа. А теперь женщина постепенно отходит от строгих ограничений в еде.

«Раньше приходилось контролировать количество выпитой жидкости. Под запретом были все фрукты, многие продукты. А сейчас ограничений все меньше. И в целом я чувствую себя хорошо», — рассказывает Ольга.

Александр также настроен оптимистично. Пока его единственная почка привыкает работать «за себя и товарища», у парня сохраняется слабость. Реабилитация может занять полгода. А потом ограничений не будет.

«Человеку без почки не дают инвалидность. Он считается совершенно здоровым и даже может служить в армии. Мы надеемся, что у Саши также все будет хорошо. Даже шрамов на теле у него не останется, ведь почку мы удаляли через небольшие проколы — лапароскопическим методом», — говорит руководитель областного центра трансплантологии, главный трансплантолог Минздрава Челябинской области Александр Полторак.

Сейчас в России 15 тысяч пациентов нуждаются в трансплантации почки. Челябинская область входит в первую пятерку регионов РФ, где операции такого рода проводят успешно: наши медики уже пересадили 223 почки. Среди всех операций было только 18 родственных трансплантаций. Остальные — от посмертных доноров.

«Чаше всего при родственной трансплантации почками делятся братья и сестры, родители. Лишь однажды был случай, когда сын отдал почку отцу. Все эти люди живы. И сейчас мы видим вторую историю, когда сын пожертвовал почку маме», — говорит заведующая отделением нефрологии ЧОКБ, руководитель центра патологии почек, главный нефролог Минздрава ЧОКБ Людмила Журавлева.

Своеобразный рекорд по продолжительности жизни с пересаженной почкой в России поставил пациент, которому провели пересадку 26 лет назад. Он до сих пор обходится без гемодиализа — почка донора работает как часы.

Продолжительность службы донорской почки, по словам медиков, будет зависеть от образа жизни спасенного пациента. При этом в будущем такие люди при необходимости могут быть направлены на повторную пересадку.

«Во многих странах мира люди еще при жизни, болея или в здравии, завещают свои органы, чтобы продлить жизнь других людей. Быть донором — святая обязанность человека. И нам нужно менять отношение к донорству в своей стране», — замечает Дмитрий Альтман.

Ранее хирурги ЧОКБ пересадили трем пациентам органы одного погибшего донора — благодаря этому удалось спасти юношу-музыканта, водителя и многодетную мать.

В 2024 году на Южном Урале увеличили число операций по пересадке донорских органов.