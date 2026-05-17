30-градусный перепад суточной температуры ждет южноуральцев 18 мая

Солнце скроется за неплотными облаками

В понедельник, 18 мая, жителей Челябинской области ждут легкая облачность и слабый восточный ветер. Жара до +30 градусов сохранится, при этом в ночные часы местами температура рухнет почти до нуля, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров покажут +10...+12 градусов. Днем горожан ждет жара до +31. Небольшая облачность, без дождей. Ветер восточный, 2—7 метров в секунду.

По области в низинах в ночные часы температура может опуститься до +2 градусов, на остальной территории ожидается +7...+12. Днем воздух раскалится до +26...+31 градуса. В большинстве округов синоптики обещают легкую облачность. Ветер слабый восточного направления, на юге возможны усиления до 14 метров в секунду.

В Челябинской области установился 4 класс пожарной опасности. Он подразумевает запрет на любые огневые работы и разведение костров.