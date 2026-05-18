29 загородных лагерей примут детей из Челябинска этим летом

Ожидается, что в них смогут отдохнуть почти 25 тысяч ребят

Учебный год в Челябинске выходит на финишную прямую. Последние звонки в школах города пройдут с 22 по 26 мая. А после этого начнется подготовка к летнему отдыху, сообщили в мэрии.

В 136 городских дневных лагерях этим летом смогут отдохнуть 24 тысячи ребят. Кроме того, для детей открыты 29 загородных лагерей. У старшеклассников есть еще один вариант — устроиться на работу на время каникул.

Перед началом каникул с ребятами проведут беседы о начале пожароопасного сезона, а также о безопасности на воде.

Челябинцам также раздадут бесплатные путевки в детские лагеря на лето.