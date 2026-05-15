Челябинцам раздадут бесплатные путевки в детские лагеря на лето

Рассказываем, кому доступна эта льгота и как отправить ребенка на отдых за счет государства

Жители Челябинска могут получить бесплатные путевки в загородные оздоровительные лагеря для детей, нуждающихся в особой заботе государства. Об этом сообщили в органах социальной защиты населения города.

Кому положены путевки

В 2026 году право на отдых за государственный счет имеют следующие категории детей:

— из малообеспеченных семей;

— дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, проживающие в замещающих семьях;

— из семей, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации (состоящих на профилактическом учете);

— воспитанники организаций для детей-сирот и специализированных учреждений;

— дети-инвалиды;

— дети мобилизованных граждан, участвующих в СВО;

— дети из семей военнослужащих, погибших в ходе СВО;

— дети граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ с 21 сентября 2022 года и принимающих участие в СВО;

— дети военнослужащих, погибших в результате участия в СВО либо в течение года после увольнения из-за ранения или заболевания, полученных в ходе СВО.

Какие лагеря и смены доступны

Бесплатные путевки предоставляются в несколько детских оздоровительных лагерей. В этом году в списке — «Лесная сказка» в Златоусте, «Уральские зори» и «Горное ущелье» в Башкирии, а также лагерь «Утес» в Сосновском районе.

1-я смена (июнь)

«Лесная сказка» — 01.06—18.06, «Уральские зори» — 01.06—15.06, «Горное ущелье» — 02.06—16.06.

2-я смена (июнь — июль)

«Лесная сказка» — 22.06—09.07, «Горное ущелье» — 17.06—01.07.

3-я смена (июль)

«Лесная сказка» — 13.07—30.07, «Утес» — 25.07—07.08.

4-я смена (август)

«Горное ущелье» — 02.08—16.08, «Лесная сказка» — 03.08—20.08, «Утес» — 10.08—23.08.

5-я смена (август)

«Уральские зори» — 16.08—30.08, «Горное ущелье» — 17.08—31.08.

Как получить путевку

Родителю или опекуну ребенка необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения Челябинска по месту жительства. Важно: подтверждать доходы требуется только для детей из малообеспеченных семей. Остальным категориям достаточно документов, подтверждающих статус льготника.