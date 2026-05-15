Жители Челябинска могут получить бесплатные путевки в загородные оздоровительные лагеря для детей, нуждающихся в особой заботе государства. Об этом сообщили в органах социальной защиты населения города.
Кому положены путевки
В 2026 году право на отдых за государственный счет имеют следующие категории детей:
— из малообеспеченных семей;
— дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, проживающие в замещающих семьях;
— из семей, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации (состоящих на профилактическом учете);
— воспитанники организаций для детей-сирот и специализированных учреждений;
— дети-инвалиды;
— дети мобилизованных граждан, участвующих в СВО;
— дети из семей военнослужащих, погибших в ходе СВО;
— дети граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ с 21 сентября 2022 года и принимающих участие в СВО;
— дети военнослужащих, погибших в результате участия в СВО либо в течение года после увольнения из-за ранения или заболевания, полученных в ходе СВО.
Какие лагеря и смены доступны
Бесплатные путевки предоставляются в несколько детских оздоровительных лагерей. В этом году в списке — «Лесная сказка» в Златоусте, «Уральские зори» и «Горное ущелье» в Башкирии, а также лагерь «Утес» в Сосновском районе.
1-я смена (июнь)
«Лесная сказка» — 01.06—18.06, «Уральские зори» — 01.06—15.06, «Горное ущелье» — 02.06—16.06.
2-я смена (июнь — июль)
«Лесная сказка» — 22.06—09.07, «Горное ущелье» — 17.06—01.07.
3-я смена (июль)
«Лесная сказка» — 13.07—30.07, «Утес» — 25.07—07.08.
4-я смена (август)
«Горное ущелье» — 02.08—16.08, «Лесная сказка» — 03.08—20.08, «Утес» — 10.08—23.08.
5-я смена (август)
«Уральские зори» — 16.08—30.08, «Горное ущелье» — 17.08—31.08.
Как получить путевку
Родителю или опекуну ребенка необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения Челябинска по месту жительства. Важно: подтверждать доходы требуется только для детей из малообеспеченных семей. Остальным категориям достаточно документов, подтверждающих статус льготника.