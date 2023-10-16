27 уральцев прошли в суперфинал конкурса «Лидеры России»

Из них четверо — жители Челябинской области

В Екатеринбурге подведены итоги окружного финала пятого конкурса «Лидеры России» в Уральском федеральном округе. Победителями стали 27 талантливых управленцев из разных регионов УрФО, в том числе четверо из Южного Урала.

Участники получат рекомендации для дальнейшего развития и возможность участвовать в юбилейном суперфинале конкурса в 2024 году. Финалисты прошли ряд испытаний, где оценивались их навыки в роли организатора, лидера, проводника изменений и других.



Из 27 победителей окружного этапа — четверо жители Челябинской области. Победителями стали: Артем Доросев, ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ ИМ. АКАДЕМИКА Е. И. ЗАБАБАХИНА», г. Снежинск; Александр Иноземцев, ГК «РБК», г. Челябинск; Дмитрий Леонтьев, АО «КОНАР», г. Челябинск; Дмитрий Петров, ООО Специализированный застройщик «Комфортная территория», г. Челябинск.

«Кадровый вопрос стоял всегда, и он никогда не был простым. Все крупные корпорации, региональные и муниципальные команды постоянно находятся в поиске. Конкурс „Лидеры России“ — это лучшая возможность презентовать себя. В то время, как участники переходят с одного этапа на другой, за ними внимательно наблюдают, особенно представители партнеров конкурса. Кроме того, продвигаясь ближе к суперфиналу, конкурсанты будут встречаться с большим количеством очень интересных людей, которые отвечают за экономическую и политическую составляющую в нашей стране. Все они ищут сотрудников в свои команды. На конкурсе „Лидеры России“ сложилась культура выявления высококлассных специалистов и формирования кадрового резерва, и по этим правилам играет вся страна», — считает Владимир Якушев.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, являющийся наставником участников с самого старта проекта «Россия — страна возможностей», отметил репутацию «Лидеров России» как эффективного социального лифта.

6—10 декабря в Москве завершится серия окружных финалов. Так определятся 300 суперфиналистов пятого сезона. Их имена станут известны в 2024 году.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.