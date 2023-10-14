Более 50 челябинских управленцев прошли в окружной финал конкурса «Лидеры России»

Всего эксперты конкурса будут оценивать почти 260 участников из разных регионов УрФО

Сегодня, 14 октября, в Екатеринбурге в выставочном центре «Екатеринбург ЭКСПО» состоялось торжественное открытие окружного финала пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Эксперты будут оценивать навыки 259 управленцев из регионов Уральского федерального округа, в том числе 51 специалиста — из Челябинской области, сообщили в пресс-службе конкурса.

На площадке собрались как молодые управленцы, так и те, кто имеет большой опыт управления коллективами из сотен и даже тысяч человек. Средний возраст участников конкурса — 38 лет, однако почти 36% — в возрасте от 18 до 35 лет. 14 и 15 октября они будут, по сути, выполнять свою обычную работу — принимать различные управленческие решения, находить нестандартные ответы и, конечно же, нести за это ответственность. Чьи решения члены жюри признают лучшими, те станут победителями окружного этапа. Их имена станут известны уже в воскресенье, 15 октября.

Финалистов конкурса поприветствовали заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов и исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

«Передаю участникам финала самые добрые пожелания от Владимира Якушева, который много лет является наставником конкурса. В небольшом аппарате полпреда сегодня работают три полуфиналиста и один победитель этого проекта, что, безусловно, говорит об отношении к „Лидерам России“. На окружном финале собрались люди активные и эффективные, которые готовы выходить из зоны комфорта и двигаться вперед, чтобы достигать высоких результатов в самых разных сферах управленческой деятельности. Мы ждем от вас новых инициатив и предложений, которые можно будет реализовать в регионах и муниципалитетах на благо людей»,— сказал Борис Кириллов.

В конце года 300 победителей окружных этапов встретятся в Москве, где им предстоит пройти финальные испытания. Имена победителей пятого конкурса «Лидеры России» станут известны в начале 2024 года.

Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. Пятый сезон проекта стартовал в апреле 2023 года.