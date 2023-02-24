По данным Челябинского гидрометцентра, в пятницу днем в Челябинске ожидается −10...-12 градусов. В городе будет облачно, с прояснением. Синоптики обещают небольшой снег, слабую метель и гололедицу на отдельных участках дороги.
По области в этот день −8...-14, а в горах и низинах температура опустится до −18 градусов. Также возможны небольшой снег, метели и гололедица от наката.
В ночь на субботу, 25 декабря, температура опустится до −20...-22 градусов, а в горах и низинах до −27.
Но уже в субботу существенно потеплеет.
Что нельзя делать в Коровий праздник, 24 февраля, и зачем в этот день бить мужа прялкой, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».