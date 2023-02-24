24 февраля в Челябинске сохранится морозная погода

А в ночь на субботу еще больше похолодает

В ближайшие дни на Южный Урал придет оттепель, но до нее еще несколько морозных дней. В пятницу, 24 февраля, по области и в Челябинске сохраняется морозная погода со снегопадами и метелями.

По данным Челябинского гидрометцентра, в пятницу днем в Челябинске ожидается −10...-12 градусов. В городе будет облачно, с прояснением. Синоптики обещают небольшой снег, слабую метель и гололедицу на отдельных участках дороги.

По области в этот день −8...-14, а в горах и низинах температура опустится до −18 градусов. Также возможны небольшой снег, метели и гололедица от наката.

В ночь на субботу, 25 декабря, температура опустится до −20...-22 градусов, а в горах и низинах до −27.