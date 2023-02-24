Что нельзя делать в Коровий праздник 24 февраля

И зачем в этот день бить мужа прялкой

В пятницу, 24 февраля, народный календарь предлагает нам отмечать Коровий праздник. Название этого дня появилось из-за смешения христианских и языческой традиций. 24 февраля христиане чтят Власия Севастийского, а наши предки-язычники отмечали день славянского бога Велеса — покровителя всех животных.

В этот день наши предки уделяли особенное внимание скотине и домашним животным. Коров, лошадей, овец и других животных угощали лучшим кормом. А так как запасы еды и корма к концу зимы истощались, одну свинью, телушку или овцу забивали и устраивали сытный семейный праздник. Если семья звала к столу родственников и друзей, то считалось, что она привлекает благосостояние. А еще, чтобы в доме царили мир и покой, нужно было легонько стукнуть мужа прялкой.

В этот день нельзя оставлять животных без еды. Домашних животных тоже в этот день следует обеспечить хорошим уходом: вычистить клетки и аквариумы, выгулять и поиграть. Если обидеть питомцев или скотину, то можно навлечь на себя неприятности.

Если 24 февраля идет снег — весна уже не за горами, скоро будет тепло. Большие сугробы снега — в мае стоит ожидать много зелени. Оттепель — морозов и сильных холодов больше не будет, весна пришла.