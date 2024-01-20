23 тысячи кубометров снега вывезли на полигон в Челябинске за ночь

Город очищают от осадков в круглосуточном режиме

Минувшей ночью в Челябинске в уборке снега было задействовано 279 спецмашин и 233 дорожных рабочих. Подрядчик очищал от осадков дороги, тротуары, остановки общественного транспорта и прилотковую часть. Днем 20 января уборка продолжается, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Сегодня днем на улицах города работает 287 единиц техники. В уборке задействовано 476 дорожных рабочих. При необходимости, для обеспечения безопасности дорожного движения будет выполняться обработка противогололедными материалами опасных участков: спусков, подъемов, мостовых сооружений и перекрестков»,— уточнили в мэрии.

Ранее жителям Челябинска рассказали, кто чистит от снега дворы, дороги и тротуары, а также подсказали, куда жаловаться в случае некачественной уборки.