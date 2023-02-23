Канал ОТВ и Общероссийский Народный фронт завершили телемарафон «Все для победы»

Для участников СВО собрали помощи более, чем на 10 миллионов рублей, но средства продолжают поступать

В эфире канала ОТВ завершена трансляция пятичасового телемарафона «Народный фронт. Все для победы». Активисты челябинского реготделения ОНФ подвели первые итоги продлившейся 10 дней акции.



По словам медиа-координатора марафона от Народного фронта Оксаны Кузьминой, всего жители Челябинской области прислали денег и принесли необходимых в зоне специальной военной операции вещей более чем на 10 миллионов рублей.

Спальников, берцев, инструментов, генераторов и другого оборудования, снаряжения и амуниции южноуральцы принесли в исполком ОНФ более чем на 5,5 миллиона рублей. На спецсчет акции переведено, по данным на 14 часов местного времени, 5,77 миллиона.

«Мы благодарим всех, кто принял участие в марафоне „Народный фронт. Всё для победы!“. Вся эта помощь для южноуральских парней в ближайшее время окажется на передовой», — отметил руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

Напомним, совместную акцию, приуроченную к Дню защитника Отечества, медиахолдинг «Первый областной» и Народный фронт запустили 13 февраля. Финалом ее стал телемарафон, прошедший в эфире ОТВ с 9 до 14 часов 23 числа. В рамках марафона выступили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, командир полка морской пехоты ДНР Юрий «Ангел» Гагарин, бойцы российских Вооруженных сил, находящиеся на передовой, в том числе депутат Госдумы Олег Голиков, глава подшефного Челябинской области донецкого города Ясиноватая Дмитрий Шевченко, первый вице-губернатор Ирина Гехт, учредитель «Фонда-2020» Ирина Текслер.

Средства на спецсчет акции «Народный фронт. Все для победы», несмотря на окончание телемарафона, продолжают поступать. Жители Челябинской области все еще могут присоединиться и поддержать наших солдат, воспользовавшись QR-кодом.