2025 год стал самым теплым в Челябинске за всю историю метеонаблюдений

Температура была выше климатической нормы на протяжении 11 месяцев

В Челябинске установлен погодный рекорд: 2025 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений — а это более 130 лет. Годовая температура составила +5,6 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем в 2020-м — предыдущем рекордсмене, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

«Положительные отклонения на 0,1—6 градусов наблюдались на протяжении всего года. Исключение — июль: в этом месяце температура была ниже нормы на 0,7 градуса»,— уточнили синоптики.

Особенно теплыми в 2025-м были январь, март и апрель.

Богат 2025 год был и на осадки: в Челябинске за год выпало на 83 миллиметра больше среднемноголетней нормы.

Интересно, что готовит челябинцам 2026 год. Пока же январь не балует теплом: до конца рабочей недели синоптики прогнозируют сильные морозы. На следующей неделе, предварительно, после краткосрочного потепления морозы вернутся.