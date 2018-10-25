/ Фальшивые двухсотрублевки впервые обнаружили в Центробанке

В ведомстве зафиксировали 3 поддельных купюры.

Центробанк впервые обнаружил поддельные купюры номиналом в 200 рублей. Об этом говорится в официальном отчете регулятора за 3-й квартал этого года.

Всего в Центробанке обнаружили 3 поддельных 200-х рублевые купюры. До этого о подделке банкнот данного номинала не сообщалось.

А вот банкноты номиналом в 2000 рублей научились подделывать еще в начале год. Так, в несколько поддельных купюр были обнаружены еще в феврале 2018-го. Кроме того, в третьем квартале этого года число подделок двухтысячной купюры выросло в шесть раз.

Отметим, самой популярной купюрой для фальшивомонетчиков по-прежнему остается пятитысячная. За отчетный период специалисты Центробанка зафиксировали 7616 подделок этого номинала. На втором месте по популярности — 1000 рублей, таких в ведомстве насчитали 2425 штук. Самой популярной монетой у фальшивомонетчиков по-прежнему остается пятирублевая.