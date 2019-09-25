Бар, ресторан и караоке сразу: 20 заведений в одном откроются в Челябинске

Уникальная локация появится в самом центре города.

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В первый день октября в Челябинске состоится презентация нового уникального проекта. В центре города появится центр притяжения, который объединит 20 баров, 2 ресторана и 2 зала караоке. Заведение расположится в двухэтажном здании на улице Кирова.

«Площадь огромная, проект масштабный, и для нас очень важно, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно: не рвал связки перекрикивая музыку, но в любой момент мог пуститься в пляс под любимые мелодии», — рассказали в своем инстаграм-аккаунте организаторы проекта.

Заведение расположится на площади в 1 200 квадратных метров на двух этажах. В одном месте будут объединены разные заведения, вмещающие до 30 человек одновременно.

Первые подобные проекты были организованы в Казахстане. Опыт показал, что формат пользуется популярностью не только среди гостей, но и у инвесторов, которые открывают в подобных локациях свои бары без крупных вложений. Открытие подобных мест притяжения планируется в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге и Киеве.