2,5 тысячи тонн снега вывезли за ночь челябинские дорожники

Сотрудники ГИБДД просят автолюбителей не ставить машины в местах уборки снега и не мешать работе техники

Почти сутки в Челябинске шел снег, поэтому дорожники, не дожидаясь окончания снегопада, сразу же вышли на уборку. Так, минувшей ночью в городе работало почти 200 единиц техники. Подробнее рассказали в пресс-службе городского Комитета дорожного хозяйства.

«В ночь на 11 января на улицах города работало 194 единицы техники: 45 комбинированных дорожных машин, 77 тракторов МТЗ, 29 погрузчиков, 40 самосвалов, 3 автогрейдера. В уборке было задействовано 77 дорожных рабочих. Производилась механизированная очистка от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части. За ночь вывезено 2505 тонн снега»,— сообщили в Комитете.

Кроме того, велась подсыпка опасных участков дорог и тротуаров для предотвращения гололеда.

Уборка снега продолжается и сейчас. Сотрудники ГИБДД в целях безопасности и беспрепятственного проезда сопровождают снегоуборочную технику. Также горожан просят не оставлять свои машины в местах уборки снега.

«Водители, не оставляйте свои автомобили в местах, где они могут создавать помеху другим участникам дорожного движения или работе снегоуборочной технике»,— напоминают в городской Госавтоинспекции.

Отметим, по прогнозам синоптиков, снег в Челябинске не прекратится и сегодня. Поэтому водителям необходимо строго соблюдать Правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.