В Челябинской области прогнозируют метели и похолодание до −25 градусов

Первый рабочий день в этом году начинается с непогоды

В первый рабочий в этом году понедельник в Челябинской области ожидается снег, порывистый ветер и довольно прохладная погода. Подробнее о том, чего ждать 11 января, рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

Утром в Челябинской области ожидается −17, −22 градуса, на севере похолодает до −25 градусов. На крайнем юге и крайнем западе синоптики обещают от −7 до −12 градусов. Облачно, снег, местами сильный и очень сильный, метели. На дорогах снежные заносы, гололедица. Днем будет чуть теплее — до −16, −21 градуса, на крайнем юге и крайнем западе — до −6, −11 градусов. Облачно, небольшой и умеренный снег, в отдельных районах метели. Ветер северо-восточный, восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинске утром 11 января ожидается −20, −22 градуса. Облачно, снег, на дорогах гололедица. Днем синоптики прогнозируют до −18, −20 градусов. Облачно, снег. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

Редакция Первого областного информационного агентства желает читателям бодрого начала недели и продуктивного рабочего дня!