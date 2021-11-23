180 спортсменов из 15 регионов России примут участие в забеге в нацпарке «Зигальга»

Регистрация на мероприятие, которое пройдет 28 ноября, еще открыта

28 ноября в национальном парке «Зигальга» состоится первый в истории парка забег ZIGALGA TRAIL. Как сообщили в пресс-службе «Зигальги», на сегодняшний день зарегистрировались 180 спортсменов самых разных возрастов из 15 российских регионов. Регистрация желающих продолжается.

«Пробежаться по Зигальге решили 180 спортсменов из более чем 15 регионов России — первый в истории национального парка забег состоится в воскресенье, 28 ноября. Его участникам (самому старшему из них 69 лет) предстоит преодолеть 17-километровый маршрут до вершины горы Поперечная»,— сообщили представители нацпарка.

Примут участие в забеге и юные спортсмены: для них приготовили дистанции от 500 метров до одного километра, а также мини-экскурсию по тропе нацпарка и развлекательную программу.

Регистрация, которая проходит на сайте забега ZIGALGA TRAIL, еще открыта, поэтому всем желающим следует поторопиться. За участие в забеге придется заплатить две тысячи рублей.



Напомним, при себе у участников забега должны быть шапка, перчатки, шарф, беговая обувь с протектором или шипами, фонарь, заряженный телефон с номером телефона организаторов, свисток, аптечка, запас еды и зажигалка. Кроме того, бегунам следует надеть три слоя одежды.