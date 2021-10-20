В национальном парке «Зигальга» состоится забег к вершине горы Поперечной

Участникам забега ZIGALGA TRAIL предстоит преодолеть 17 километров

В этом году в национальном парке «Зигальга» состоится забег ZIGALGA TRAIL. Участникам предстоит преодолеть 17 километров и покорить гору Поперечную, передает пресс-служба нацпарка.

«Первый ZIGALGA TRAIL стартует 28 ноября в поселке Тюлюк. Спортсмены преодолеют 17 километров до вершины Поперечной. Набор высоты составит 890 метров. Регистрация начнется в 7:30, на дистанцию участники отправятся в 10:00. О своем желании испытать себя, по данным организаторов, уже заявили 150 человек», — рассказали представители «Зигальги».

Принять участие в забеге смогут и юные спортсмены: им предлагают пробежать дистанцию до одного километра.







Организаторы — проект Malidak — сообщают, что при себе у участников должны быть шапка, перчатки, шарф, беговая обувь с протектором или шипами, фонарь, заряженный телефон с номером телефона организаторов, свисток, аптечка, запас еды и зажигалка. Кроме того, бегунам следует надеть три слоя одежды.

За участие в забеге всем желающим придется заплатить две тысячи рублей. Дети смогут преодолеть дистанцию бесплатно. Зарегистрироваться и узнать все подробности можно на сайте забега ZIGALGA TRAIL.

Мероприятие пройдет при поддержке национального парка и гранта губернатора Челябинской области.