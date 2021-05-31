17 детских лагерей Челябинской области вступили в программу «туристического кешбэка»

На Южном Урале открылась горячая линия по организации отдыха и оздоровления

Программа, по которой родители могут вернуть половину от стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь, стартовала 25 мая. Она была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Детские оздоровительные лагеря подключились к программе. Многие родители купили путевки заранее. Однако и они смогут оформить кешбэк. Получить возврат денег можно будет после 15 июня через портал «Госуслуги». Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска детского туристического кешбэка. Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября», — пояснил вице-премьер.

Программа детского туристического кешбэка будет действовать до 15 сентября. Вернуть часть денег можно только при полной оплате отдыха через карту «Мир» и в те учреждения, которые успели вступить в программу. В Челябинской области таких всего 17 — детских лагерей и санаториев. Каждый день их количество меняется — добавляются новые участники. При этом в некоторые лагеря путевки уже почти не достать.

В Челябинской области начала работу региональная горячая линия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей: +7(351)263-40-67.

Задать интересующие вопросы можно также в специальном чате на сайте мирпутешествий. рф.