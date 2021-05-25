Regio et orbi. Области и миру

Кому и о чем рассказал Алексей Текслер в своем обращении к депутатам Законодательного собрания Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с обращением, которое формально было адресовано депутатам Законодательного собрания региона. Однако и формат выступления, и масштаб заявленных первым лицом области проектов говорили о том, что у обращения было сразу несколько аудиторий, но при этом одна-единственная цель. Обо всем этом — в репортаже специального корреспондента ИА «Первое областное».

Ежегодное выступление губернатора перед депутатами Законодательного собрания области — жанр, с одной стороны, обязательный. В областном законодательстве прописано, что глава региона каждый год представляет народным избранникам отчет о деятельности регионального правительства, который сам же в итоге перед депутатами и оглашает. Так делали и Петр Сумин, и Михаил Юревич, и Борис Дубровский. И, казалось, что жанр этот неизменен. С другой стороны, сам-то отчет о деятельности правительства занял (на этот раз) аж 500 страниц, и был отправлен в Заксобрание больше месяца назад, и уже обсужден на всех комитетах и фракциях. Депутатам осталась, по сути лишь одна формальность — голосование. Разумеется, за то, чтобы принять отчет к сведению (хотя, конечно, могут и не принять. Но это вряд ли). Собственно, формальность процедур и дала возможность довольно радикально изменить сам формат и сценарий события, и даже место, и превратить ежегодное публичное выступление главы региона в нечто более стратегически значимое. Некое подобие президентского послания к Федеральному собранию. Но термин «послание» в России зарезервирован за Владимиром Путиным. А значит — обращение. Впрочем, главное — суть, а не конкретный термин.

Минут за 40 до начала выступления Алексея Текслера подъезд ко входу Центра международной торговли в Челябинске стал немного напоминать... Ну, если не церемонию вручения «Оскара» или Канский кинофестиваль, то уж на «кинотавр» точно смахивало. Окрестности входа задрапировали брендированными ограждениями, которые скрывали неоконченный ремонт опорных стенок Гипромеза. К ступенькам одна за одной подъезжали темные автомобили (в 90% случаев — либо огромные вседорожники либо седаны представительского класса), из которых выходили персонажи разной степени важности. Из машин пошикарнее выходили депутаты разного уровня и крупные предприниматели. Из машин попроще — чиновники и главы территорий (так, глав некоторых сельских территорий можно было отличить по надетым к темному официальному костюму с галстуком светлым туфлям и носкам).

Фотографы, увидев очередную знаковую персону, начинали щелкать затворами фотокамер со скоростью матерых пулеметчиков. Не хватало разве что красной ковровой дорожки. Впрочем, нарочитую пафосность обстановки поддерживали далеко не все (и правильно делали). Так, известный ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян пришел пешочком, и совсем не в дресс-коде black tie. Примерно так же себя повел руководитель исполкома регионального штаба ОНФ Денис Рыжий. В исключительно светлых одеждах был замечен «челябинский урбанист» Лев Владов. В конце концов, жара в 35 градусов тоже диктовала свои условия, и свой дресс-код...

Собственно, само присутствие на обращении не только депутатов Заксобрания резко расширяло аудиторию, к которой должен был обратиться Алексей Текслер.

Помимо народных избранников в зал «Аркаим», ставший на эти полтора часа подобием сурового челябинского ковчега, проходили члены правительства региона, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, главы городов и районов, руководители региональных управлений правоохранительных органов, омбудсмены (по правам человека, по правам детей и по правам предпринимателей)...

К обязательно соседствовавшим на всех аналогичных мероприятиях митрополиту и муфтию на этот раз добавился раввин. Ну, а что вы хотите — все-таки в Челябинской области живут представители 130 национальностей и этнических групп. Так что представительство всего трех из четырех признанных мировых религий выглядит даже слегка недостаточным. Наконец, трансляция выступления, шедшая по главному в регионе телеканалу ОТВ и на сайте 1obl. tv, расширяла аудиторию Алексея Текслера до всех жителей Челябинской области. И, говоря откровенно, именно к ним, в первую очередь, и обращался глава региона. При этом надо четко понимать, что сам формат подобных выступлений, как правило, примерно одинаков. Сначала — вводные фразы, те или иные основные итоги, а затем — перечисление планов в тех или иных сферах жизни людей. Причем неофициально порядок перечисления этих сфер определяет их нынешнюю, контекстную значимость, и приоритеты самих властей.

Предыдущие главы регионов начинали, как правило, с экономики, с ее различных отраслей: металлургии, машиностроения, «оборонки», сельского хозяйства, потом переходя уже к медицине, «социалке», образованию, культуре, спорту.

Алексей Текслер в прошлом году поломал этот порядок, начав именно с социальных отраслей. Не было сомнений, что так будет и на этот раз.

Подробно описывать и переписывать само выступление губернатора в этом тексте смысла нет — можно просто перечитать стенограмму или пересмотреть трансляцию. А вот выделить важное — нужно.

Во-первых, глава региона сразу обозначил: его выступление в первую очередь — про будущее. И — про изменения. Самые важные. В самой власти. И именно об этом — прежде всего. Значит, именно это — важнее всего

«...мы будем говорить об итогах, тем более прошлый год был по-настоящему сложным. Но важно при этом сконцентрироваться на нашем будущем, и начну с содержательного изменения самой власти».

Власть, по словам Текслера, за те два года, что он руководит областью, изменилась, и серьезно. Прежде всего — в плане персоналий.

«За прошедшие два года более чем наполовину изменился состав областного правительства. Также почти наполовину обновился депутатский корпус Законодательного собрания. Серьезные изменения произошли в руководстве муниципалитетов. С марта 2019 года впервые вступили в должность 17 — то есть больше трети от общего числа — глав городских округов и муниципальных районов. Также значительно обновились представительные органы муниципального управления».

Вообще, это много. Но найдется полно желающих сказать, что и этого мало. И поди поспорь. А затем — про коронавирус. И про прививки. Да, уже обезопасили себя от ковидной заразы более 230 тысяч жителей области. Но надо-то в разы больше. Иначе — новые проблемы, ограничения, болезни, смерти... И это прямо сейчас тоже важнее всего.

Потому и от ковида — к медицине. И прежде всего — к обновлению инфраструктуры. Построили уникальную инфекционную больницу под Челябинском, ведем проектирование и готовимся к строительству новых больничных комплексов в Златоусте, Магнитогорске и Челябинске.

Но не одним «крупняком» обойдется.

«...до 2024 года мы построим 78 новых объектов медицины. Новые поликлиники и стационары появятся в Нязепетровске, Аргаяшском, Ашинском и Красноармейском районах. Полностью реализуем наши планы по строительству ста новых ФАПов — 46 из них уже построены. Капитальный ремонт за этот же срок ждет еще 281 объект, включая такие крупные больницы, как в Катав-Ивановске, Копейске, Троицке, Верхнем Уфалее, Карталах, Уйском, Кусе, Бредах».

Тот, кто видел своими глазами больницы (точнее, их остатки) в Нязепетровске или Верхнем Уфалее, не может не понимать, насколько это важно.

И сразу после медицины — про образование. И — снова про масштабные стройки, про инфраструктуру.

«Уже в этом году полностью ликвидируем очередь в детсады для детей от полутора лет, завершим строительство еще трех школ в Челябинске, Кунашаке, Верхнеуральске... Новые современные школы должны стать нормой. Поэтому я объявляю старт масштабного строительства новых школ в Челябинской области... За ближайшие три года мы построим 22 новых школы... Кроме того, мы продолжаем активно строить детские сады. Только в этом году будет сдано еще 13 объектов».

А от начального и среднего образования — к высшему.

«...наши ведущие вузы — ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ имени Носова — укрепляют и объединяют свой потенциал. В начале года они образовали консорциум, который позволит им браться за более масштабные задачи... В ближайшие годы, укрепляя этот тренд на синергию межвузовского сотрудничества, предлагаю в Челябинске построить современный межуниверситетский кампус. Это будет открытый студенческий городок нового формата, где разместятся современные лаборатории, образовательная и спортивная инфраструктура... Кампус должен стать значимым архитектурным элементом нового облика Челябинска».

Сидевшие в зале ректоры ЮурГУ и ЧелГУ Александр Шестаков и Сергей Таскаев светились от радости. Но — не кампусом единым:

«...В Челябинске появится и свой АйТи-квартал, который объединит в одной локации самые разные форматы — от коворкингов и офисов до производственных площадок и многофункциональных пространств... Челябинск и Южный Урал заслуживают и готовы к тому, чтобы стать одним из центров академической науки и образования».

А от образования — к соцзащите:

«...Со следующего года многодетным семьям продлеваем их статус до достижения старшим из детей 23 лет, если ребенок продолжает очное обучение... Мы подготовились к предоставлению возврата половины стоимости путевки в детские загородные лагеря. Напомню, эта программа запускается по поручению президента и стартует сегодня... Начали работу по внедрению социального казначейства в отношении областных выплат. Со следующего года полностью переведем на этот формат региональное пособие на ребенка. При этом увеличим саму выплату для большинства ее получателей в несколько раз, до единого размера в шесть тысяч рублей, независимо от очередности рождения...

Мы вообще всю нашу работу на социальном направлении в области должны сегодня подчинить этой ключевой задаче — поддержке наших семей».

Что называется, и не поспоришь.

Дальше — экология.

«За два года все крупные предприятия Челябинска и Магнитогорска подписали соответствующие экологические соглашения и начали их исполнять. Мы распространяем практику таких соглашений на другие промышленные города региона. Приняли региональный экостандарт — по сути, документ опережающего развития, формирующий институт экологической ответственности в регионе».

И — один очень конкретный месседж.

«...хочу еще раз обратиться ко всем руководителям промышленных предприятий. Как отметил в послании президент: наши подходы в области охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный характер и ревизии не подлежат. Подписав соглашения, вы взяли обязательства перед всеми жителями региона... Я также хочу, чтобы все жители области, все участники процесса экологических преобразований знали: у власти, у меня лично хватит воли, сил и упорства добиться реализации всех планов. Обратного пути — нет!»

Словом, кто не понял — тот поймет.

А потом — про культуру. И снова — про ее инфраструктуру. Про закончившиеся ремонты Молодежного театра в Челябинске и Драматического театра в Магнитогорске. Про то, что в театре кукол в Челябинске ремонт закончится этой осенью. Про строительство областной Детской филармонии в Челябинске — единственной подобной в стране, в которой будет создан детский эстрадно-симфонический коллектив.

Про созданные за два года 11 модельных библиотек в городах и районах. И про то, что в плане — еще 30 модельных библиотек до 2024 года, пять из которых — в этом году. А затем — про спорт. И снова — про стройки.

«Уже ввели несколько знаковых объектов, на очереди только в этом году еще два десятка объектов в различных муниципалитетах. В том числе достраиваем ранее брошенные объекты — физкультурные центры в Кусе и Нязепетровске... Новые объекты с участием социально ответственного бизнеса появились недавно в Варне — это бассейн, а также современная лыжная база в Коркино. Сейчас на основе государственно- частного партнерства строим ледовые дворцы в Озерске, Сатке, Аше...»

Впрочем, основное по спортивным стройкам было еще впереди. А пока — про помощь социально-ориентированным НКО.

И лишь потом, спустя минимум полчаса с начала выступления — про экономику. Про главную в этой отрасли задачу — возврат на траекторию уверенного роста, реализация всего имеющегося в регионе экономического и инвестиционного потенциала.

«Прошлый год, кстати, несмотря на все сложности, мы закончили с ростом инвестиций.

Открылись несколько новых производств, в том числе завод „Современные кузнечные технологии“ на „Станкомаше“, производство огнеупорных продуктов премиальной линейки на „Магнезите“, завод по производству сжиженного природного газа в Магнитогорске, производство тонкой фольги на Кыштымском медеэлектролитном заводе. Продолжилась модернизация на Магнитогорском металлургическом комбинате и ряда других предприятиях».

И отдельно — про два самых тяжелых моногорода — Бакал и Верхний Уфалей.

В первом — инвестор начал восстанавливать обогатительную фабрику, будет восстановлен уникальный мост, связывавший районы города. Плюс — будет построен первый в городе физкультурно-оздоровительный комплекс.

В Верхнем Уфалее также строятся несколько новых, масштабных производств. Которые дадут работу местным жителям. А еще — «... в прошлом году уже построили три дома для переселения из аварийного жилья. Сейчас работаем над строительством еще одного. Новые дома в Верхнем Уфалее, к слову, не строились 30 лет».

«В Челябинской области не будет депрессивных территорий», — особо, чеканно выделил Алексей Текслер.

И опять — и не поспоришь.

А затем — про помощь малому и среднему бизнесу. И о том, что принято решение снизить на территории Челябинской области вдвое — до трех процентов — единый сельскохозяйственный налог.

Но самое «вкусное» — под завершение. И этим «десертом» стали проекты развития.

«В ближайшие годы нам предстоит сделать серьезные шаги к преображению Челябинска. Чистота, озеленение, масштабное благоустройство, качественные дороги, новые газомоторные автобусы — это то, что мы уже делаем, и результат виден. Но это только начало!»

Лев Владов одобрительно покачивал головой.

«...Две новые набережные появятся в центре города в этом году... Вместе с инвестором создадим новый велопешеходный маршрут из центра вдоль реки Миасс до Ленинградского моста... Завершаем проектирование новой набережной на озере Смолино... Уже в этом году начнем реновацию парка имени Тищенко в Металлургическом районе. В планах строительство нового моста через реку Миасс по улице Энгельса...»

И — конечно про озвученный на днях мегапроект по развитию челябинского метро и его соединения с трамвайной сетью, которую также ждет коренная модернизация.

«Проект завершения строительства метро, применение метротрамвая, не спустился к нам, как подарок, из центра. Мы прорабатывали различные варианты технической реализации, обсуждали их стоимость, искали возможности для достройки, ведь содержание ранее построенного — это огромные деньги и вопрос безопасности», — подчеркивал губернатор.

«Я благодарен президенту за то, что он поддержал наши предложения по созданию нового инструмента для финансирования проектов развития — инфраструктурных бюджетных кредитов — и обозначил в послании Челябинскую область в качестве одного из регионов для реализации проектов с их использованием».

Но и это еще не все.

«Аквапарк. Я много раз слышал пожелания людей. Объект очень востребован. Я рассчитываю, что инвестор, который взял на себя обязательства перед жителями, их выполнит».

Где-то не в зале «Аркаим» в этот момент был депутат Госдумы Олег Колесников. Что же, взятые на себя обязательства и впрямь надо выполнять. Даже если сомнений в этом нет...

«На реке Миасс, на месте, где планировался конгресс-холл, появится знаковый комплекс с концертным залом, Дворцом бракосочетаний, новым выставочным пространством и современным детским парком».

Очень интересно, как именно будет решена эта нетривиальная, и очень сложная задача, доставшаяся городу из «наследия» Бориса Дубровского.

«...на Северо-Западе, на Университетской набережной, появится новый спортивный город, состоящий из спортивных объектов олимпийского уровня» — выдавал очередную новость Алексей Текслер.

«В первую очередь, это универсальный спортивный комплекс с ареной для игровых видов спорта на 5000 зрителей, также включающий в себя еще девять различных залов для командных видов спорта, единоборств, фитнеса. Следующий объект — Центр экстремальных видов спорта, с возможностью проведения соревнований любого уровня. Аквазона с искусственной волной, пляжным волейболом, бассейном и другими направлениями. Шесть крытых теннисных кортов с возможностью проведения международных соревнований. Весь этот спортивный мини-город будет объединен единым благоустройством и связан с Городским бором новым пешеходным мостом... Проектирование объектов уже идет.».

Важно отметить, что все эти объекты — частные инвестиции. А именно — Русская медная компания, холдинг «Ариант», группа «КОНАР» и ряд других. И не надо жалеть в их адрес аплодисментов.

Отдельно был затронут и магнитогорский мегапроект парка «Притяжение», который обещает стать одним из самых выдающихся объектов такого рода в стране. Есть свои проекты развития и для других городов области.

«Это амбициозные задачи, но они нам по плечу», — начал подводить итоги губернатор.

И нет ни малейших сомнений, что если что — и море по колено.

«Если кратко сформулировать, то чем мы руководствуемся — это: „Забота. Работа. Результат“. Важно помнить об этом каждый день»

Что-то подсказывает, что Алексей Текслер не даст об этом забыть. Как минимум тем, кто находился эти 45 минут в зале «Аркаим».