Магнитогорцы задолжали более миллиарда рублей за отопление и воду

За неуплату можно лишиться недвижимости

Жители Магнитогорска задолжали за отопление около 850 миллионов рублей. За воду — чуть меньше 250 миллионов рублей. О санкциях за неуплату и способах погашения долга рассказали на пресс-конференции, которая прошла в городской администрации.

«О сумме задолженности всегда можно узнать из платежного документа, который можно получить по электронной почте, если указать адрес на нашем сайте в личном кабинете. Также в почтовые ящики поступают бумажные квитанции», — пояснила начальник отдела по договорной и правовой работе МП трест «Теплофикация» Виолетта Мусина.





Эксперты отметили, что самый простой способ погасить задолженности — оплатить всю сумму в кассах предприятий, через банковские терминалы или приложения.

Однако если сумма долга превысила пять тысяч рублей, информация о неплательщиках появится на досках объявлений у подъездов. Это досудебная работа. Но если дело дойдет до суда, может быть арестовано и продано имущество должника: садовый участок, гараж, квартира.

О долгах за воду рассказал начальник службы учета и реализации воды МП трест «Водоканал» Дмитрий Вирченко. Он отметил, что есть промежуточный этап работы с неплательщиками: их отключают от сетей водоснабжения и канализации.

«К сожалению, с начала года подготовлено документов, направлено в суд и вынесено судебных приказов в два с половиной раза больше, чем в прошлом», — поделился Дмитрий Вирченко.





Дмитрий Вирченко подчеркнул, что большую часть собранных с жителей денег «Водоканал» направляет на реконструкцию очистных сооружений Магнитогорска.