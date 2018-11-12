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/ Борис Дубровский направил на развитие системы здравоохранения более 140 миллиардов рублей

Борис Дубровский направил на развитие системы здравоохранения более 140 миллиардов рублей

За 4 года произошел большой скачок уровня медицинских услуг для жителей области.
сегодня в 11:39
  |  Общество

Программа по развитию системы здравоохранения была открыта в 2014 году. За это время губернатором Челябинской области в нее было направлено 140,5 миллиардов рублей из областного бюджета.

Цель всех преобразований в системе здравоохранения — сделать высокотехнологичную помощь доступной для людей во всех частях региона, включая отдаленные села. Для этого необходимо создавать специализированные центры, оснащенные современным оборудованием. Главный и самый ожидаемый нами эффект от вложенных инвестиций — увеличение продолжительности жизни южноуральцев. — подчеркнул Борис Дубровский.

При поддержке Бориса Дубровского произошел ряд ключевых изменений: в 100% медицинских учреждений установили системы комплексной и пожарной безопасности. Все медицинские учреждения перешли на Единую информационную систему (электронные медицинские карты, электронная регистратура, «Система — 112»).

Было закуплено медицинское оборудование на 1,3 миллиона рублей и проведен капитальный ремонт 482 объектов здравоохранения.

Продолжается работа над тем, чтобы даже в самых отдаленных населенных пунктах жители области могли получить своевременную высокотехнологичную помощь.

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Комментарии

СОМ
17:37, 12.11.2018
еще колючей проволокой нужно со смотровыми вышками больницы оградить, и вертухаев с собаками по периметру шоб не дай боже кто то лечится пришел, турникеты с сканерами штрих кода на лбу уже у нас поставили
Юрий
16:24, 12.11.2018
Да я заметил, частные клиники по вылазили как грибы после дождя. Поликлиники объединили, концов не найдешь, узких специалистов толком нет, идите в частные клиники. Запись через интенет вообще фикция, так и не работает, пытаешься записаться к специалисту, на выбор вдаются врачи в других городах, а именно в твое поликлинике нет. Чего не коснись, все рез одно место. Одним словом "эффективный менеджер".
Alex
11:50, 12.11.2018
Вы вообще читаете то, что пишете?
Анализируете вообще цифры или нет?
Людей за дураков принимаете?

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