/ Борис Дубровский направил на развитие системы здравоохранения более 140 миллиардов рублей

За 4 года произошел большой скачок уровня медицинских услуг для жителей области.

Программа по развитию системы здравоохранения была открыта в 2014 году. За это время губернатором Челябинской области в нее было направлено 140,5 миллиардов рублей из областного бюджета.

Цель всех преобразований в системе здравоохранения — сделать высокотехнологичную помощь доступной для людей во всех частях региона, включая отдаленные села. Для этого необходимо создавать специализированные центры, оснащенные современным оборудованием. Главный и самый ожидаемый нами эффект от вложенных инвестиций — увеличение продолжительности жизни южноуральцев. — подчеркнул Борис Дубровский.

При поддержке Бориса Дубровского произошел ряд ключевых изменений: в 100% медицинских учреждений установили системы комплексной и пожарной безопасности. Все медицинские учреждения перешли на Единую информационную систему (электронные медицинские карты, электронная регистратура, «Система — 112»).

Было закуплено медицинское оборудование на 1,3 миллиона рублей и проведен капитальный ремонт 482 объектов здравоохранения.

Продолжается работа над тем, чтобы даже в самых отдаленных населенных пунктах жители области могли получить своевременную высокотехнологичную помощь.