14 жителей Челябинской области получили госнаграды от Владимира Путина

Среди отмеченных — инженеры, медики и металлурги

Президент РФ Владимир Путин распорядился вручить государственные награды 14 жителям Челябинской области. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены сотрудники Государственного ракетного центра имени академика В. П. Макеева Сергей Маханьков и Дмитрий Ширшов, а их коллеги Сергей Гридин, Евгений Небылицын и Юрий Хоружий получили почетные звания «Заслуженный работник ракетно-космической промышленности РФ».

Среди награжденных также есть медики. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены фельдшеры Центра медицины катастроф Челябинской области Анна Клименкова и Денис Трутов, водитель Федор Маткин и директор центра Сергей Приколотин. Заведующий отделением челябинской ДГКБ № 8 Виктор Чуриков удостоен медали «Луки Крымского».

Звание «Заслуженный работник транспорта РФ» присвоено машинисту электровоза Виталию Авдюшеву, который работает на ММК, звание «Заслуженный энергетик РФ» — главному инженеру управления главного энергетика ММК Игорю Андрюшину, а звание «Заслуженный металлург РФ» — начальнику цеха Вячеславу Баузеру и правильщику проката и труб Евгению Метлушко, которые работают на Челябинском трубопрокатном заводе.

Между тем накануне Владимир Путин наградил легендарную конькобежку Лидию Скобликову орденом Александра Невского. Шестикратную олимпийскую чемпионку из Златоуста отметили за вклад в развитие физической культуры и спорта.

