12 незаконных промышленных предприятий снесли в Челябинске

Вместо складов, пунктов приема и плавки лома появятся благоустроенные площадки

В Челябинске началась работа по сносу незаконных предприятий. Только сегодня, 22 июня, на улице Автодорожной было снесено 12 незаконных промышленных объектов, на них постоянно поступали жалобы населения. По сообщению министерства экологии Челябинской области, работы по сносу будут завершены к концу месяца.

На улице Автодорожной не останется незаконных объектов, которые на протяжении десятилетий загрязняли атмосферный воздух в Челябинске. Это результат многолетней борьбы местных жителей. Помощь в организации работы оказал Челябинский цинковый завод.

«На протяжении многих лет велась борьба с незаконными объектами, которые занимались приемом, плавкой лома, сжиганием разного рода отходов. Эти предприятия неоднократно штрафовались и ликвидировались, но на их месте появлялись новые объекты. Такое соседство не нравилось ни жителям северо-запада, ни самому Челябинскому цинковому заводу, ведь выбросы незаконных объектов неоднократно приписывались гражданами и общественниками предприятию. Сейчас эта проблема устранена, и благодаря заводу территория будет благоустроена. Здесь появятся сквер, газоны и зеленые насаждения лиственных пород. Будут созданы ограждения с целью недопущения возникновения незаконных объектов. Эта работа — пример ответственного отношения и большого вклада предприятия в улучшение качества окружающей среды», — отметил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Он также добавил, что Минэкологии намерено продолжать работу по ликвидации незаконных объектов на территории области, которые загрязняют природу Южного Урала. На Челябинском цинковом заводе подтвердили, что планируется благоустройство освободившихся площадок.

«Данную территорию мы взяли в пользование у администрации города Челябинска с целью ликвидации незаконных объектов и последующего благоустройства. Все работы ведутся за счет нашего предприятия. Мы хотим избавиться от незаконных объектов, загрязняющих атмосферный воздух, и благоустроить данную территорию, озеленив тем самым и зону влияния нашего предприятия», — отметил заместитель технического директора — начальник управления охраны труда, промышленной и экологической безопасности Челябинского цинкового завода Дмитрий Кустов.



В Челябинской области в последние годы промышленные предприятия ведут активную работу по улучшению экологии. С 2017 года выбросы в атмосферу от производств снизились на 14 процентов. Кроме того, предприятия работают в рамках экостандарта Челябинской области.