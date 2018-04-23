/ День Победы в Челябинске будут праздновать 12 часов. Афиша

Торжественную часть в онлайн-режиме покажет «Первый областной» и телеканал ОТВ.

День Победы в Челябинске, как всегда, отпразднуют с размахом. Сегодня стало известно, что программа мероприятий рассчитана на 12 часов и пройдет без перерыва. Начнется все с торжественного возложения цветов и венков у мемориала «Вечный огонь». Затем курсанты военных вузов Челябинска, сотрудники Росгвардии и полиции, слушатели факультета военного обучения ЮУрГУ соберутся на площади Революции. Туда же привезут военную технику — 30 образцов времен Великой Отечественной войны и 16 современных. Эта часть праздника, известная как торжественное построение, привлекает много людей, однако смотреть построение на самой площади не всегда удобно. Благодаря медиахолдингу ОТВ в центре события окажется каждый. Онлайн-трансляция будет идти на телеканале ОТВ и на «Онлайн ТВ», а сайт «Первый областной» предложит текстовый вариант мероприятия.



Мы ожидаем на площади больше 2 тысяч человек. Построение завершится выступлением лучших вокальных и хореографических коллективов. После завершения торжественного построения все желающие смогут посмотреть выставку техники времен ВОВ. Также в 12:00 пройдет акция «Георгиевская ленточка». После построения начнутся программы, народные гуляния, заработают полевые кухни. Мы готовы раздать 6 тысяч порций каши. — сообщил сайту «Первый областной» начальник управления культуры администрации Челябинска Дмитрий Назаров.

Также по улицам Челябинска прошествует Бессмертный полк. Его маршрут — от площади возле ЮУрГУ до «Вечного огня».

Завершением Дня Победы станет праздничный салют. Он рассчитан на 10 минут, запускать будут с берега реки Миасс.





