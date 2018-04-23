Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.77 +0.45 75.79 +0.14
Челябинск
сейчас
 
-2 °C
завтра
 
+4 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ День Победы в Челябинске будут праздновать 12 часов. Афиша

День Победы в Челябинске будут праздновать 12 часов. Афиша

Торжественную часть в онлайн-режиме покажет «Первый областной» и телеканал ОТВ.
сегодня в 13:06
  |  Общество

День Победы в Челябинске, как всегда, отпразднуют с размахом. Сегодня стало известно, что программа мероприятий рассчитана на 12 часов и пройдет без перерыва. Начнется все с торжественного возложения цветов и венков у мемориала «Вечный огонь». Затем курсанты военных вузов Челябинска, сотрудники Росгвардии и полиции, слушатели факультета военного обучения ЮУрГУ соберутся на площади Революции. Туда же привезут военную технику — 30 образцов времен Великой Отечественной войны и 16 современных. Эта часть праздника, известная как торжественное построение, привлекает много людей, однако смотреть построение на самой площади не всегда удобно. Благодаря медиахолдингу ОТВ в центре события окажется каждый. Онлайн-трансляция будет идти на телеканале ОТВ и на «Онлайн ТВ», а сайт «Первый областной» предложит текстовый вариант мероприятия.

Мы ожидаем на площади больше 2 тысяч человек. Построение завершится выступлением лучших вокальных и хореографических коллективов. После завершения торжественного построения все желающие смогут посмотреть выставку техники времен ВОВ. Также в 12:00 пройдет акция «Георгиевская ленточка». После построения начнутся программы, народные гуляния, заработают полевые кухни. Мы готовы раздать 6 тысяч порций каши. — сообщил сайту «Первый областной» начальник управления культуры администрации Челябинска Дмитрий Назаров.

Также по улицам Челябинска прошествует Бессмертный полк. Его маршрут — от площади возле ЮУрГУ до «Вечного огня».

Завершением Дня Победы станет праздничный салют. Он рассчитан на 10 минут, запускать будут с берега реки Миасс.

Afisha_03.jpg

Общество
Около тысячи человек приняли участие в репетиции парада Победы
19.04.2018
Около тысячи человек приняли участие в репетиции парада Победы
Общество
Репетиции парада Победы начинаются на главной площади Челябинска
18.04.2018
Репетиции парада Победы начинаются на главной площади Челябинска
Общество
Смотрите челябинский парад Победы на 1obl.tv
09.05.2017
Смотрите челябинский парад Победы на 1obl.tv
Общество
Текстовая трансляция Парада Победы на площади Революции в Челябинске
09.05.2017
Текстовая трансляция Парада Победы на площади Революции в Челябинске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Большегруз зажал легковушку в разъезде под мостом в Челябинске
сегодня в 20:08
Большегруз зажал легковушку в разъезде под мостом в Челябинске
Происшествия
Пенсионерка в шубе пропала в Челябинской области
сегодня в 19:20
Пенсионерка в шубе пропала в Челябинской области
Общество
Списки на вакцинацию от менингококковой инфекции составят в Челябинской области
сегодня в 19:12
Списки на вакцинацию от менингококковой инфекции составят в Челябинской области
Общество
Фасады 138 домов дополнительно обновят к саммиту ШОС в Челябинске
сегодня в 19:05
Фасады 138 домов дополнительно обновят к саммиту ШОС в Челябинске
Спорт
Челябинская гимнастка установила сразу два рекорда на шоу Максима Галкина
сегодня в 18:08
Челябинская гимнастка установила сразу два рекорда на шоу Максима Галкина
Происшествия
Пассажира иномарки увезли в больницу после «одиночного» ДТП
сегодня в 18:02
Пассажира иномарки увезли в больницу после «одиночного» ДТП
Происшествия
Тройное ДТП с грузовиком и маршруткой произошло в Челябинской области
сегодня в 17:40
Тройное ДТП с грузовиком и маршруткой произошло в Челябинской области
Культура
Валерий Ярушин сыграет и споет на юбилейном концерте ВИА «Ариэль»
сегодня в 17:30
Валерий Ярушин сыграет и споет на юбилейном концерте ВИА «Ариэль»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6