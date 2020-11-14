110 машин очищают челябинские дороги и тротуары от снега

Технике помогают более 200 рабочих.

Накануне в Челябинске намело немало снега. Уже днём 13 ноября на улицы города вышла многочисленная техника, сегодня уборка снега продолжается. В администрации Челябинска рассказали о том, сколько машин вышли чистить дороги и тротуары.

«Сегодня днем, 14 ноября, на улицах Челябинска работает 110 единиц техники: 33 комбинированные дорожные машины, 51 трактор МТЗ, 16 погрузчиков, 7 самосвалов, 2 автогрейдера и 1 пылесос. Технике помогают 207 дорожных рабочих»,— сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Кроме того, рабочие подметают проезжую часть и тротуары, проводится подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда, а также сбор и вывоз снега, мусора и грязи.

Накануне вечером на улицах города работало 102 единицы техники, дополнительные машины вывели подрядчики и внутригородских районов Челябинска.

Напомним, сегодня, 14 ноября, по прогнозам синоптиков в столице Южного Урала пройдёт небольшой снег. В воскресенье осадков не ожидается.