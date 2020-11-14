В выходные в Челябинской области похолодает до -23 градусов

Обильных осадков в регионе не ожидается.

В эти выходные южноуральские синоптики прогнозируют до −23 градусов. Местами пройдёт небольшой снег. Подробнее о погоде в субботу и воскресенье рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Сегодня днём, 14 ноября, в Челябинской области прогнозируют от −5 до −10 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в субботу днём столбики термометров опустятся до −6, −8 градусов. Облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в регионе похолодает до −15 градусов, на крайнем западе синоптики прогнозируют до −18, −23 градусов. Днём воздух прогреется до −7, −12 градусов. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 15 ноября столбики термометров опустятся до −12, −14 градусов. Днём будет чуть теплее — до −8 градусов. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям позитивных выходных!